Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Москва может оказаться перед необходимостью совместить открытие после карантина с закрытием на въезд

Коммерсантъ13:01

Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по поводу эпидемии коронавируса

РБК08:20

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом дает основания для осторожного оптимизма

ТАСС06:46

В 19 регионах России начали снимать блокировку по коронавирусу

Комсомольская правда06:51

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

Известия06:53

Мишустин: 19 регионов постепенно отменили ограничительные меры по коронавирусу

Интерфакс06:44

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

РИА Новости06:22
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Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле

Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле.
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В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

RT на русском 08:37
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Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
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В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

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«Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:2. Команда Юлиана Нагельсманна поднялась на третье место в таблице бундеслиги.
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Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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