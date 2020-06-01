Коронавирус
РИА НовостиМишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае
Смартфон Xiaomi Mi 10 упал в цене до 530 долларов в Китае и это первое снижение ценника на устройство с момента его презентации в феврале.
UfaTime.ru вчера в 16:05
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Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.
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Молоко таракана может быть новым суперпродуктом
Особенно специалистов интересует таракан-жук Diploptera punctata. Молоко этого жука питательней коровьего в четыре раза.
ToDay News Ufa вчера в 16:07
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Онколог назвал признак возможного рака кожи
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Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк.
РИА Новости 16:21
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
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Названа причина меньшей уязвимости детей к новому коронавирусу
Американские ученые из Медицинской школы Икана выяснили, почему дети переносят COVID-19 в легкой форме чаще, чем взрослые.
Волгоградская правда 14:19
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Ракова: Москве удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что российская столица смогла избежать сценария развития пандемии, который наблюдался в ряде городов Италии, передает РИА Новости.
РИАМО 14:27
Здоровье
В Белоруссии коронавирус выявили у 3,6 тысячи детей
Новый тип коронавируса в Белоруссии выявлен у 3600 детей, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения республики Татьяна Бурдь.
РИА Новости 16:42
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Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
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В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу
Российская газета 14:26
Наука
Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле.
Профиль 01:48
Политика
Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
RT на русском 08:37
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Автоспорт
В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой
Чемпионат вчера в 08:49
Общество
ВОЗ объявила о новой вспышке Эболы в Конго
REGNUM 13:08
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Футбол
«Лейпциг» забил 4 гола «Кельну» и вышел на третье место в бундеслиге
«Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:2. Команда Юлиана Нагельсманна поднялась на третье место в таблице бундеслиги.
Спорт-Экспресс 16:27
Общество
Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.
РБК 08:14
Политика
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
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Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Спорт
Кьеллини о гибели Джорджа Флойда: «Как я могу объяснить своим дочерям, что произошло? Все жизни имеют значение»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде.
Sports.ru 14:39
Экономика
Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары
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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26