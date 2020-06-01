Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

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