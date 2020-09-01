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Известия
Известия

Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

В течение четырех лет правительство России направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.В источнике
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Общественное телевидение России

Премьер пообещал компаниям в сфере IT 12 млрд рублей в течение четырех лет

Общественное телевидение России10:21
Известия

Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

Известия08:26
Коммерсантъ

Небольшие IT-компании в сфере ИИ получат 12 млрд рублей

Коммерсантъ08:39
ГЛАС.RU

Михаил Мишустин поделился информацией о поддержке малых IT-компаний

ГЛАС.RU08:52
Парламентская газета

Кабмин выделит на поддержку небольших IT-компаний около 12 млрд рублей

Парламентская газета08:21
RT на русском

Мишустин рассказал о программе развития искусственного интеллекта

RT на русском08:19
Будущее России. Национальные проекты

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний

Будущее России. Национальные проекты07:50

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте
РБК05:40
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Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению

Александр Лукашенко выразил благодарность российским журналистам, оказавшим поддержку в организации работы белорусского государственного телевидения после массового ухода и забастовки сотрудников.
РБК11:46
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Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Известия11:35
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Загитова сфотографировалась с одногруппницами в первый учебный день

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участив в групповом фото с однокурсницами в первый учебный день в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
РИА Новости09:34

Мясников пояснил, возможна ли опухоль мозга из-за смартфонов

В эфире программы "О самом главном", главврач и телеведущий Александр Мясников сказал, что теоретически, слабочастотное излучение от смартфонов может повышать риск возникновения новообразований в головном мозге у детей.
ИА Красная Весна11:34
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