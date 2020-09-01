Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям
В течение четырех лет правительство России направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.В источнике
С чего всё началось
Небольшим IT-компаниям в сфере ИИ выделят 12 млрд руб. за 4 года
Правительство РФ в ближайшие четыре года направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года.
Интерфакс08:01
Подробнее о событии
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний
Будущее России. Национальные проекты07:50