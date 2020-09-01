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Известия
Известия

Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

В течение четырех лет правительство России направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Небольшим IT-компаниям в сфере ИИ выделят 12 млрд руб. за 4 года

Правительство РФ в ближайшие четыре года направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года.
Интерфакс08:01
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

Михаил Мишустин поделился информацией о поддержке малых IT-компаний

ГЛАС.RU08:52
Парламентская газета

Кабмин выделит на поддержку небольших IT-компаний около 12 млрд рублей

Парламентская газета08:21
Известия

Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

Известия08:26
Коммерсантъ

Небольшие IT-компании в сфере ИИ получат 12 млрд рублей

Коммерсантъ08:39
RT на русском

Мишустин рассказал о программе развития искусственного интеллекта

RT на русском08:19
The Moscow Post

Маленькие IT-компании получат 12 млрд

The Moscow Post08:17
Будущее России. Национальные проекты

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний

Будущее России. Национальные проекты07:50

Газпром инвестирует 4 млрд рублей в газификацию Архангельской области

Архангельск, 1 сентября 2020, 09:28 — REGNUM Соглашение об инвестициях в газификацию Архангельской области подпишут 1 сентября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио губернатора региона Александр Цыбульский.
REGNUM02:28

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru03:24
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Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

Москва, 1 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM03:54
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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В Польше ответили на угрозы Лукашенко закрыть воздушное пространство

Бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций Славомир Майман в интервью агентству "РИА Новости" поделился мнением об угрозах президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть воздушное пространство для стран, которые введут санкции в отношении минска.
Деловое.ТВ08:07
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