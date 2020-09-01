Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

Радио Маяк 5

В течение четырех лет правительство России направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.