Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям
В течение четырех лет правительство России направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.В источнике
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Премьер пообещал компаниям в сфере IT 12 млрд рублей в течение четырех лет
Общественное телевидение России10:21
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний
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