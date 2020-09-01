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Известия
Известия

Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

В течение четырех лет правительство России направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.В источнике
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Общественное телевидение России

Премьер пообещал компаниям в сфере IT 12 млрд рублей в течение четырех лет

Общественное телевидение России10:21
RT на русском

Мишустин рассказал о программе развития искусственного интеллекта

RT на русском08:19
Коммерсантъ

Небольшие IT-компании в сфере ИИ получат 12 млрд рублей

Коммерсантъ08:39
Известия

Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

Известия08:26
Парламентская газета

Кабмин выделит на поддержку небольших IT-компаний около 12 млрд рублей

Парламентская газета08:21
ГЛАС.RU

Михаил Мишустин поделился информацией о поддержке малых IT-компаний

ГЛАС.RU08:52
Будущее России. Национальные проекты

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний

Будущее России. Национальные проекты07:50

В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
REGNUM10:26
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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
10

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада

Глава государства отметил, что «более матерые страны» осознают, что с Белоруссией «не стоит задираться», поскольку она может закрыть границы под Брестом и Гродно, чем осложнит немецким грузам выход на Восток.
Ведомости06:47
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ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное дело23:38
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Мясников оценил возможность развития рака у детей от гаджетов

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, есть ли связь между развитием опухоли мозга у детей и использованием гаджетов.
Live2400:46
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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