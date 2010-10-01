Правительство России выделит из госбюджета 15 млрд рублей на поддержку фонда развития промышленности страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее Мишустин сообщил, что власти РФ выделят 577 млн рублей медучреждениям в качестве поддержки пожилых граждан страны.

Мишустин сообщил о выделении 15 млрд рублей на развитие промышленности в РФ

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