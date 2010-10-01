Экономика
Экономика сегодняМишустин сообщил о выделении 15 млрд рублей на развитие промышленности в РФ
Правительство России выделит из госбюджета 15 млрд рублей на поддержку фонда развития промышленности страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее Мишустин сообщил, что власти РФ выделят 577 млн рублей медучреждениям в качестве поддержки пожилых граждан страны.
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Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Общество
Карантин на Кубани может закончиться к началу лета
Карантин, введенный в Краснодарском крае в связи с распространением коронавируса, могут отменить к началу лета.
СочиСтрим 07:40
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Авто
Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям
Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые.
74.ru 06:03
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Шоу-бизнес
Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко
Российский певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в Instagram после травли его жены — телеведущей Регины Тодоренко.
Lenta.ru 06:49
Кино
Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста
REGNUM вчера в 04:28
Футбол
Болельщики «Локомотива» выступили в поддержку Семина
Фанаты называют Семина самым успешным тренером в истории клуба. Все три чемпионства «Локомотиву» подарил нынешний наставник.
ProstoProSport 08:00
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703
В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отмечает день рождения
Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
Экспресс газета 00:00
Здоровье
В Киеве врачи одной из больниц устроили забастовку
В Киеве медработники городской клинической больницы №8 устроили забастовку из-за отсутствия обещанных властями города доплат.
Rusvesna.su 07:01
Общество
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:54
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России
По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 07:20
Общество
CDPR объяснила, почему в The Witcher 3 Геральта и Цири никогда не показывали полностью обнажёнными
Геральт и Цири, главные герои игры, никогда не появляются на экране полностью голыми.
3DNews 04:42
Общество
Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку.
RT на русском 02:47
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Политика
Путин одобрил идею о расширении поддержки волонтеров
По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 08:06
Общество
«Газпром» не намерен вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Работающая на Чаяндинском месторождении компания «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта после недовольств вахтовиков и их стихийного митинга по поводу их защиты от коронавируса.
EastRussia вчера в 02:41
Игры
В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman
Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Финансы
Bloomberg: Россия задумалась о монетизации госдолга
Призрак 90-х Россия размышляет о возможности запуска механизма, который позволит ЦБ РФ печатать деньги для выкупа эмиссии ОФЗ и тем самым покроет растущий дефицит бюджета, пишет Bloomberg.
Profinance.ru 05:12
Здоровье
Ольга Зубарева: «Никогда не поверю, что дома нельзя сделать маску»
Никогда не поверю, что дома нельзя сделать маску, - сказала Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 05:54