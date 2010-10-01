Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМишустин сообщил о выделении 15 млрд рублей на развитие промышленности в РФ

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Правительство России выделит из госбюджета 15 млрд рублей на поддержку фонда развития промышленности страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее Мишустин сообщил, что власти РФ выделят 577 млн рублей медучреждениям в качестве поддержки пожилых граждан страны.
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Мишустин сообщил о выделении 15 млрд рублей на развитие промышленности в РФ

Экономика сегодня05:03

Правительство РФ выделит более 570 миллионов рублей медицинским организациям

Народные новости05:02
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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