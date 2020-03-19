Коронавирус

РБКРБКМишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению коронавируса, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет.
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Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

РБК04:40

Мишустин о коронавирусе: поводов для паники нет

Коммерсантъ04:20

Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса

RT на русском04:11

Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости03:51

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники в связи с коронавирусом

Lenta.ru03:49

Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

ТАСС04:03

Мишустин: Будем контролировать ситуацию с наличием масок онлайн

РЕН ТВ03:49
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Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.
РИА Новости 06:42
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray

Тарантас Ньюс 05:30
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Политика

Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ

Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Российская газета 07:46
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
The GEEK 06:59
Экономика

Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Религия

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Интерфакс 03:47
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
Известия 07:13
Общество

Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Коммерсантъ 06:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян высмеяли панику вокруг коронавируса

Дни24 01:48
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости вчера в 22:13
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК вчера в 03:16
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском 17 марта в 10:56
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Известия вчера в 11:28
Общество

Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия

В Бурятии начальник отдела полиции попался на взятке

Через некоторое время в следственном управлении СКР по Бурятии сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел возбудил против сотрудника правоохранительных органов уголовное дело по статье 290 ч.6 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия).
Информ Полис online 06:10
Энергетика

ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
vtomske.ru вчера в 22:31
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Авто

В России восстанавливают уникальный внедорожник «Астеро»

Сын знаменитого советского конструктора Геннадия Хаинова и одновременно автомобильный видеоблогер Даниил Хаинов рассказал о процессе восстановления уникального российского внедорожника УАЗ-3128 "Астеро".
Российская газета 02:04
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
REGNUM 07:30
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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