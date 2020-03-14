Коронавирус
Газета.RuВ России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин: в РФ создается координационный совет по борьбе с коронавирусом
Будущее России. Национальные проекты10:01
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Автоспорт
«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Футбол
Роналдиньо выиграл свинью в тюремном турнире в Парагвае
Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал победителем тюремного турнира в Парагвае.
Политика
Песков: Путин не планирует в ближайшее время поездки за рубеж
Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Ванга предсказала эпидемию коронавируса в мире
На 2020 год Ванга, кроме экономического кризиса, предсказывала обострение религиозной ситуации.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Политика
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Происшествия
В Новом Уренгое под наблюдение по коронавирусу взяты 18 вахтовиков
В газовой столице под наблюдение по коронавирусу взяты 18 пассажиров поезда № 110 Новый Уренгой – Москва.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Армия и оружие
Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе
Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Наука
Ученые рассказали о потенциальных мишенях иммунного ответа на коронавирус
Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния, США) при помощи коллег из Института Крейга Вентера провели первый в своем роде анализ мишеней иммунного ответа против коронавируса SARS-Cov-2.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
В субботу, 14 марта, неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, выполнявших полеты.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Религия
РПЦ отказалась закрывать храмы из-за коронавируса
Русская православная церковь отказывается закрывать храмы из-за распространения коронавируса.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
В Пермском крае вводится режим «Повышенная готовность»
Режим будет введен с 00:00 15 марта 2020 года распоряжением председателя правительства региона № 5-рпп от 14.03.2020 года, для органов управления и сил ТП РСЧС Пермского края.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Наука
Ученые объяснили форму «винных слез»
На стенках бокала с вином возникают узоры в виде слез. Ученые объяснили форму «винных слез» с помощью концепции ударных волн.
Авто