Коронавирус
РБКМишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом
В России начнет работу координационный совет по борьбе с коронавирусом, который будет контролировать меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.
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Мишустин: в РФ создается координационный совет по борьбе с коронавирусом
Будущее России. Национальные проекты10:01
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