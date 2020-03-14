Коронавирус

РБКРБКМишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

В России начнет работу координационный совет по борьбе с коронавирусом, который будет контролировать меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.
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В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Газета.Ru10:14

Кабмин создал координационный совет для борьбы с коронавирусом

Российская газета11:28

Кабмин создал координационный совет по борьбе с COVID-19

RT на русском10:32

Мишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

РБК11:52

Борьбой с коронавирусом в России займется межведомственный координационный совет

ТАСС10:10

Специальный совет будет решать, что делать с коронавирусом в России

Телеканал 360°11:07

Мишустин: в РФ создается координационный совет по борьбе с коронавирусом

Будущее России. Национальные проекты10:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
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Появились детали дела арестованного в Москве украинского олигарха

Московские следователи завершили расследование дела украинского олигарха Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.
Lenta.ru вчера в 19:26
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Компания Ferrari остановила свои заводы

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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе

Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации».
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В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

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Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Урал»

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Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
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БАТЭ — «Динамо» Минск: ждать ли реванш?

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В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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