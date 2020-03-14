В России начнет работу координационный совет по борьбе с коронавирусом, который будет контролировать меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Мишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

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