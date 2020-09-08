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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил уровень спада российской экономики в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что эти изменения оказались не такими глубокими, как в других странах, "вопреки негативным прогнозам".В источнике
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Российская газета

Команда «Подъем»

Российская газетавчера в 16:09
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ruвчера в 09:28
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известиявчера в 09:44
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ruвчера в 09:29
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:46
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русскомвчера в 09:21
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАССвчера в 09:08

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ
Газета.Ruвчера в 07:01

Более половины водителей в России пытаются снизить расходы на топливо

Специалисты Национального агентства финансовых исследований провело опрос среди всего 1,5 тыс. водителей и выяснили, что более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо.
SpeedMe23:19
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На сколько критичен для россиян взлет курса евро выше 100 рублей

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, дал прогноз по дальнейшему ослаблению рубля и рассказал, как рекордный рост иностранных валют скажется на населении: - В рамках среды курс доллара может попытаться укрепиться в рамках коррекционного движения с целью 76 рублей.
Российская газета23:00

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 72-летней годовщины основания КНДР, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.
RT на русском23:45

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газетавчера в 00:17
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Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана

Дачич отметил, что Россия и Сербия являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и публикация Захаровой не оставит следа «на наших добрых отношениях».
Свободная Пресса7 сентября в 10:47
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