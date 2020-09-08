Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах
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Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил уровень спада российской экономики в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что эти изменения оказались не такими глубокими, как в других странах, "вопреки негативным прогнозам".В источнике
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Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах
Вести.Ruвчера в 09:28