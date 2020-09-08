Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами
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Восстановление экономики России после пандемии коронавируса в сравнении с другими странами идет более динамично, заявил во вторник, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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