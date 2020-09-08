Volkswagen вывел на тесты новый электрический внедорожник ID.6

Стоит отметить, что инженеры Volkswagen постарались замаскировать новинку под модель Peugeot, однако нет никаких сомнений, что перед нами именно ID.6. В отличие от ID Roomzz, который имел раздвижные задние двери, ID.6 получит обычную конфигурацию, и, несмотря на замаскированные элементы, мы можем сказать, как он будет выглядеть, по крайней мере, с точки зрения его общей формы.