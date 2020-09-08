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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики

Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Ру09:46
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известия09:44
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русском09:21
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ru09:28
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Российская газета09:24
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ru09:29
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАСС09:08

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
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Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич.
Газета.Ruвчера в 09:31
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Российских школьников «взяли в заложники» на уроке ОБЖ

Ученикам пятого класса школы №2 в Ишиме Тюменской области провели специальный урок ОБЖ по борьбе с терроризмом, во время которого детей понарошку взяли в заложники люди в масках, камуфляже и с предметом в руках, похожим на оружие, пишет «72.ру».
Lenta.ru09:54
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Гендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение Атаманенко

Никаких проблем при переговорах о возвращении Александра Атаманенко на должность коммерческого директора московского "Спартака" не возникло, у специалиста есть новые идеи об улучшении работы, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости09:10

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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