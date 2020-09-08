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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики

Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Российская газета09:24
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известия09:44
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ru09:29
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ru09:28
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Ру09:46
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русском09:21
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАСС09:08

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ

Встреча в рамках Футбольной Национальной Лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и брянским "Динамо" должна была состояться в пятницу Однако поединок был отменён из-за того, что часть игроков "бело-голубых" заразились коронавирусом.
Честный рейтинг букмекеров10:22
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс10:37
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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В Германии указали на интересы США в ситуации с «Северным потоком — 2»

Экономические интересы США играют важную роль в ситуации вокруг "Северного потока — 2", заявила во вторник в немецком Шверине премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания, где ведется строительство газопровода, Мануэла Шлезвиг.
РИА Новости10:37
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