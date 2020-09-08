Иркутские Бонни и Клайд сбежали после следственного эксперимента

Три года назад местные Бонни и Клайд были осуждены за серию разбойных нападений, но вскрылись новые эпизоды их деятельности, а потому пару доставили из колонии на следственный эксперимент.