Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами
Смотрите также
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Ломаченко и Лопес подписали контракт на супербой
В Германии отказались передавать результаты анализов Навального
Три человека погибли при взрыве газа на мини-заводе в Ингушетии
Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой
Анна Семенович снова набрала лишний вес
Трое петербуржцев пострадали в ДТП в Купчино
План восстановления экономики РФ может быть утвержден в сентябре
Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года
Собянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей»
Мишустин: Правительство перезапустит институты развития
Защита обжалует приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Восстановление экономики России после пандемии коронавируса в сравнении с другими странами идет более динамично, заявил во вторник, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии