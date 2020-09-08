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Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Восстановление экономики России после пандемии коронавируса в сравнении с другими странами идет более динамично, заявил во вторник, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Команда «Подъем»

Российская газетавчера в 16:09
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ruвчера в 09:28
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известиявчера в 09:44
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ruвчера в 09:29
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:46
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русскомвчера в 09:21
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАССвчера в 09:08

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомостивчера в 03:12
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Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило об окончании проверки по факту экстренной госпитализации Алексея Навального после вылета из аэропорта Богашево.
Российская газета7 сентября в 09:08
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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«Влашич сопоставим с Головиным и Миранчуком. В „Барселону“ вряд ли перейдет, а вот в „Севилью“ — вполне»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев рассуждает о том, в какой топовый европейский клуб может уехать хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Спорт-Экспрессвчера в 07:20

Раскрыто будущее Баки Барнса после сериала «Сокол и Зимний солдат»

Дублер Себастьяна Стэна Джон Нания дал многообещающее интервью в подкасте Screen Forum, в котором рассказал, что роль Зимнего солдата в киновселенной Marvel не ограничится сериалом «Сокол и Зимний солдат».
Киноафиша Россиивчера в 09:00

Объект МО РФ с Африкандского месторождения в Заполярье могут перенести до конца 2022 года

Объект Министерства обороны РФ под Африкандой в Мурманской области, с места, где планируется разработка месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, планируют передислоцировать в 2021-2022 годах.
ТАСС7 сентября в 16:01

Купеобразный кроссовер Skoda Enyaq GT замечен на тестах

Чешская новинка получила узлы и агрегаты от кроссовера Volkswagen ID.4. Так, Enyaq в базовой версии оснащается 148-сильной силовой установкой и блоком аккумуляторов, обеспечивающих запас хода до 340 км. Будет предложена версия с 204-сильным мотором с запасом хода 500 км. Полноприводная модификация электрического «паркетника» уже оснащается 265 или 306-сильной установкой.
Газета DAILYвчера в 14:43
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