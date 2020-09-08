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Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Восстановление экономики России после пандемии коронавируса в сравнении с другими странами идет более динамично, заявил во вторник, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Команда «Подъем»

Российская газетавчера в 16:09
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:46
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАССвчера в 09:08
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ruвчера в 09:29
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ruвчера в 09:28
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русскомвчера в 09:21
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известиявчера в 09:44

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
8

Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду.
РИА Новости21:01
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В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

Минск, 8 сентября 2020, 10:34 — REGNUM Член президиума белорусского координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе Белоруссии с Украиной, не нуждается в медпомощи, так как с ее здоровьем все в порядке.
REGNUMвчера в 03:34

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
1,6K

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
1K

Трамп заявил, что Россия серьезно загрязняет окружающую среду

Трамп заявил, что план кандидата в президенты от демократов Джо Байдена уничтожит средний класс США, и представит беспрепятственный доступ ведущим мировым странам в области загрязнения окружающей среды - КНР, России и Индии.
Газета.Ru17:56
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Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
РИА Новостивчера в 15:20
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01