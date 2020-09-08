КСП проверит сахалинские «ковидные» деньги

Бывает, что иногда так называемая задержка федеральных средств, — сказал министр здравоохранения Владимир Кузнецов и добавил, что от центра деньги доходят на несколько недель позже и поэтому они не попадают под зарплату работников.