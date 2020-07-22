Экономика
РИА НовостиМишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
"Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд", - констатировал глава кабинета министров. По его оценке, "все это создавало хорошие предпосылки для рывка".ТАСС03:16
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Политика
Мишустин воспользовался советом Жириновского при общении с депутатами
Прямого ответа на вопрос депутата об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) избежал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
ИА Красная Весна 05:41
Общество
Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Происшествия
МВД Украины объяснило штурм после задержания террориста
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил штурм сдавшегося террориста Максима Кривоша уже после того, как тот был задержан сотрудниками Национальной полиции.
Lenta.ru 05:20
Игры
Продажи игр серии Persona достигли 13 млн копий, Persona 5 Royal — 1,4 млн
Благодаря достижениям Persona 5 Royal, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers и Persona 4 Golden суммарные продажи игр серии превысили 13 млн копий.
3DNews 05:56
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
Дни24 03:00
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Молодая девушка найдена убитой в квартире в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Финансы
Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
Topdaynews.ru 02:47
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM вчера в 03:52
Общество
Зеленский объяснил решение выполнить требование террориста
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он принял решение выполнить требование террориста Максима Кривоша и записать видео о документальном фильме «Земляне».
Lenta.ru 04:13
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Министерство финансов предлагает повысить максимальную розничную цену (МРЦ) на водку, коньяк и другие ликероводочные изделия с 1 января 2021 года.
Известия 05:53
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Политика
Мишустин заявил о потенциале союзного договора с Белоруссией
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во время выступлении в Госдуме 22 июля заявил, что «глубоко верит» в потенциал союзного договора с Белоруссией.
Известия 05:14
Общество
Общегородской выпускной пройдет в Москве 24 июля в парке Горького
Эпидемиологическая ситуация в Москве позволяет провести общегородской выпускной 24 июля в парке Горького, заявила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 04:44
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Общество
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35
Футбол
ЦСКА хочет получить за Влашича от «Наполи» 20 млн евро
ЦСКА оценивает своего лидера, полузащитника Николу Влашича в 20 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru 03:13
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 20 июля в 03:11
Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
РИА Новости вчера в 22:31
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новый мультсериал про медвежонка Умку
На мультипликационной студии "Союзмультфильм" ведется работа над новым анимационным сериалом о медвежонке Умке.
Planet Today 05:01