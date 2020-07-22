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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка

У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мишустин заявил, что рывку в экономике помешали пандемия и цены на нефть

"Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд", - констатировал глава кабинета министров. По его оценке, "все это создавало хорошие предпосылки для рывка".
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