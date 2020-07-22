Коронавирус
РИА НовостиМишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин: объём Фонда национального благосостояния составил почти 8 трлн рублей к началу года
Парламентская газета03:17
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Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
ТАСС 20 июля в 11:24
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news 20 июля в 13:38
Политика
Мишустин приехал в Госдуму для отчёта о работе правительства
В ходе пленарного заседания 22 июля Мишустин выступит с отчётом о работе правительства.
RT на русском 02:58
Шоу-бизнес
Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Sonet
Компания Kia опубликовала тизерный видеоролик, на котором показана серийная версия кроссовера под название Sonet.
AutoNews вчера в 07:08
Киберспорт
Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam
Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
Известия вчера в 17:41
Происшествия
Умер главный анестезиолог-реаниматолог минздрава Ростовской области
Российская газета 03:54
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем.
Интерфакс вчера в 17:38
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Врач рассказала о признаках опасных родинок
Тревожными признаками, при которых нужно идти к врачу, Донецкая назвала неровные края родинки, неоднородную окраску и быстрый рост, а также кровоточивость и зуд.
Известия 03:00
Культура
Венский фестиваль в Екатеринбурге стартует 29 июля
В Екатеринбурге с 29 июля по 12 августа на площади перед главным корпусом УрФУ пройдёт традиционный Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Уральский меридиан 02:25
Путешествия
Государство частично компенсирует туристам затраты на туры по России
Оговорена и стоимость — как минимум 25 000 RUB. Если турист заплатил до 50 000 RUB, компенсация составит 5000 RUB.
Тонкости туризма 03:38
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com 01:35
Экономика
Эксперты определили регионы-лидеры по мерам поддержки экономики
По данным рэнкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Известия вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Общество
NYT: Германия выиграет от пандемии
Рецепт победы над пандемией новой коронавирусной инфекции крупной западной страны, по мнению New York Times (NYT), прост.
Expert.ru вчера в 03:52
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Игры
К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию
Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.
Игромания.ру вчера в 11:44
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения. 22 июля малышу исполняется 7 лет.
Летидор 03:40
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42