Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

«Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму», — подчеркнул Мишустин. По его словам, Россия приняла все необходимые упреждающие и профилактические меры по недопущению распространения коронавируса.
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Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в России

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