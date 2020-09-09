Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств
Смотрите также
ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
На Сахалине девушка погибла во время селфи на фоне волн
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
В Турции ввели повсеместный масочный режим
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Рустам Минниханов открыл в Набережных Челнах татарский драмтеатр
Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Экс-кандидат в президенты Белоруссии обратилась к жителям России
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Адвокат Ефремова опроверг информацию о своем отстранении от дела
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Москва, 9 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Иностранные производители лекарств получили новые возможности на российском рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии