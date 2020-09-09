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REGNUM
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

Москва, 9 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Иностранные производители лекарств получили новые возможности на российском рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Правительство упростило доступ иностранных лекарств на российский рынок

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Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

РИА Новости03:07
Москва 24

Иностранным производителям лекарств упростили доступ на российский рынок

Москва 2403:37
Взгляд.ру

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

Взгляд.ру03:35
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

REGNUM03:19
РЕН ТВ

Иностранным производителям лекарств упростили доступ на рынок РФ

РЕН ТВ03:37
ТАСС

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

ТАСС03:04

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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