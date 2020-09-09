Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств
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Москва, 9 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Иностранные производители лекарств получили новые возможности на российском рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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