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REGNUM
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

Москва, 9 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Иностранные производители лекарств получили новые возможности на российском рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Известия

Правительство упростило доступ иностранных лекарств на российский рынок

Известия04:03
ТАСС

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

ТАСС03:04
Взгляд.ру

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

Взгляд.ру03:35
Ютазинская новь

Правительство упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

Ютазинская новь03:27
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

REGNUM03:19
РИА Новости

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

РИА Новости03:07
РЕН ТВ

Иностранным производителям лекарств упростили доступ на рынок РФ

РЕН ТВ03:37

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»
REGNUM10:37
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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МТС обнулила трафик на музыку в Spotify

Абоненты тарифов линейки «Х» смогут слушать музыку, в Spotify без ограничений по трафику, то есть основной пакет интернета, включенный в тариф, не будет расходоваться.
Lenta.ru02:01
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Артамонов обсудил с чиновниками жалобы липчан на работу медучреждений

Чаще всего люди жаловались на работу поликлиники № 7, больницы и поликлиники на Соколе, в поселке Матырский, поликлиник № 2, № 4. Есть учреждения с количеством жалоб от двух до пяти и с единичными жалобами.
МОЁ! Оnline Липецквчера в 10:00
19

Российские астрономы открыли белый карлик с необычными свойствами

Оказалось, что его атмосфера, состоящая из гелия и водорода, нагрета примерно до 31 тысячи кельвинов, а его масса составляет 1,33 от массы Солнца, что всего лишь на 3% ниже предельно возможной массы для белого карлика.
Индикаторвчера в 03:30
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