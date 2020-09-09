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REGNUM
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

Москва, 9 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Иностранные производители лекарств получили новые возможности на российском рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Известия

Правительство упростило доступ иностранных лекарств на российский рынок

Известия04:03
РИА Новости

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

РИА Новости03:07
Взгляд.ру

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

Взгляд.ру03:35
Ютазинская новь

Правительство упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

Ютазинская новь03:27
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

REGNUM03:19
РЕН ТВ

Иностранным производителям лекарств упростили доступ на рынок РФ

РЕН ТВ03:37
ТАСС

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

ТАСС03:04

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством

Соседка историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, которая слышала их ссору перед убийством, полагает, что ученый избил девушку.
Интерфакс08:24
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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