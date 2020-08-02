Общество
ТАССМишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
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Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
iReactor 31 июля в 16:49
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Политика
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 31 июля в 14:35
Шоу-бизнес
Роза Сябитова и Лариса Гузеева не общаются вне съемок
Поговаривают, что Сябитова и Гузеева откровенно друг друга недолюбливают, а Лариса якобы даже собиралась уйти из передачи «Давай поженимся» из-за конфликтов с коллегами.
Bimru.ru 10:13
Авто
Обновленный Kia Stinger сфотографировали без камуфляжа
Первое время седан Kia Stinger можно было приобрести с 255-сильным мотором.
Evo-rus.com 08:28
Политика
Минский гамбит: что стоит за заявлениями Лукашенко и причем тут Киев
В субботу, 1 августа, задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу.
Известия 17:01
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС вчера в 07:05
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Авто
General Motors выпустил новый двигатель V8 для моделей 1987 года
Производство 5,7-литрового бензинового мотора V8 для автомобилей марок Chevrolet и GMC образца 1987–2002 годов возобновил американский концерн General Motors, 30 июля сообщает издание GM Authority.
ИА Красная Весна 15:30
Политика
Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах.
Маяк (г. Сосновый Бор) 31 июля в 09:42
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Футбол
Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола
Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.
АБН 14:53
Здоровье
В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией
Минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Lenta.ru 16:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом.
Газета.Ru 13:48
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44
Футбол
Ловрен надеется помочь «Зениту» в матче за Суперкубок России
Новичок «Зенита» Деян Ловрен отметил, что надеется помочь команде в матче за Суперкубок России.
Bookmaker-ratings.ru 16:45
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе.
РБК 15:12
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
Происшествия
Суд в США отменил смертную казнь осужденному за теракт Царнаеву
Профиль 31 июля в 16:51
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Политика
Пушков заявил о втягивании Белоруссии в «антироссийские игры»
Белоруссию затягивают в антироссийские игры, заявил сенатор Алексей Пушков.
Газета.Ru 07:25
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно раскрыла имя ребенка
Молодые родители Александра Черно и Иосиф Оганесян назвали имя своего первенца еще до выписки из роддома и опубликовали фотографию новорожденного.
Экономика сегодня 12:38