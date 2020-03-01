Общество
ТАССМишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
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Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Политика
Украинский депутат Медведчук проводит отпуск в Крыму
Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук находится в Крыму вместе с семьей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря политика Олега Бабанина.
Газета.Ru 13:46
Футбол
Дмитрий Губерниев: Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не придет на интервью.
Советский спорт 13:56
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о не узнавших Путина врачах
Президента России Владимира Путина не узнал медперсонал инфекционного центра в Коммунарке во время его визита в учреждение в марте.
РБК вчера в 12:18
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20
Футбол
Игорь Суркис: «Сёмин оказался хлюпиком»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис доволен сотрудничеством с Юрием Сёминым, который десятилетие назад работал в столице Украины.
Евро-футбол.ру 13:37
Армия и оружие
Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело вчера в 09:56
Футбол
Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»
Аудио разговора появилось в Telelgram-канале «Мутко против».
ProstoProSport 08:34
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Общество
Фургал пожаловался на отсутствие информации
Арестованный бывши губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признался посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что сложнее всего в СИЗО "Лефортово" ему дается изоляция и отсутствие информации.
Вести.Ru 13:59
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в России упали на 13%
Автоновости дня 10:16
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Футбол
«Евпатория» досрочно стала чемпионом Крыма по футболу
Футбольный клуб «Евпатория» за пять туров до конца чемпионата оформил титул чемпиона Крыма по футболу.
News.ru 13:42
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
RT на русском вчера в 02:54
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
Вести.Ru 09:26
Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
RT на русском 12:24
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде стали главными фаворитами премии MTV VMA
Представившие совместную песню Rain On Me певицы стали лидерами по числу номинаций на премию MTV Video Music Awards, сообщили журналисты издания Billboard.
Экономика сегодня 11:03
Общество
Мэр Ялты прокомментировал действия охранника пляжа с нагайкой
Мэр Ялты Иван Имгрунт прокомментировал действия охранника с нагайкой, прогонявшего туристов с пляжа.
Lenta.ru 13:19
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Космос
Астрофизики наблюдают давно предсказываемый теорией квантовый эффект
В центре каждого белого карлика – плотных остатков звезды, израсходовавшей свое «звездное горючее» к концу жизненного цикла – лежит квантовая загадка: по мере увеличения массы белого карлика его размер уменьшается, пока в конечном счете белый карлик не станет настолько крохотным и плотным, что не сможет больше сопротивляться коллапсу в нейтронную звезду.
AstroNews.ru вчера в 15:39