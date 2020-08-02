Общество
ТАССМишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
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Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
РИА Новости 11:41
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 11:09
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ вчера в 12:29
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Авто
Автодизайнер презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
Тарантас Ньюс вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
Народные новости 10:13
Футбол
Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»
Аудио разговора появилось в Telelgram-канале «Мутко против».
ProstoProSport 08:34
Автоспорт
Леклер: сбавил скорость, когда услышал о проблемах у Боттаса
Компанию Хэмилтону и Леклеру на подиуме составил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Чемпионат 12:32
Общество
Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»
О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.
Газета.Ru вчера в 14:42
Автоспорт
Нико Хюлкенберг стартует с пит-лейн
Вчера Нико квалифицировался 13-м, но стартовать с этой позиции гонщик не сможет.
F1news.ru 08:52
Происшествия
Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки
По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис 04:59
Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
Футбол
Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru 06:15
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
Колесо обозрения в московском парке «Сокольники» возобновило работу
Колесо обозрения высотой 35 метров в московском парке "Сокольники", закрытое из-за пандемии коронавируса, вновь возобновило работу.
ТАСС 31 июля в 06:10
Наука
Цифровой двойник гироскопа с удаленным доступом создали в Сибири
Эксперты НГТУ (Новосибирск) сумели создать цифровое устройство, способное выполнять те же функции, что и обычный гироскоп.
Discover24 04:54
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU 06:55
Политика
Путин поздравил десантников России с 90-летним юбилеем ВДВ
Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в адрес личного состава и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ с праздником и 90-летним юбилеем образования ВДВ.
Mockva.ru 02:45
Экономика
Экономисты оценили возможность «черного августа» в России
Запугивание россиян "черным августом" стало своего рода тенденцией для получения пиар-бонусов, уверен аналитик.
iReactor 10:34
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings вчера в 12:26
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
ТАСС вчера в 07:05
Футбол
Вратарь «Крыльев Советов» перешел в «Тамбов»
Вратарь Сергей Рыжиков, выступавший в прошлом сезоне за «Крылья Советов», перешел в «Тамбов».
МК-Спорт 12:20
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10