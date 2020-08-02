Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет

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