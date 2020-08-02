Общество
ТАССМишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
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Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru вчера в 07:52
Футбол
Кокорин рассказал о реакции Тедеско на его переход в «Спартак»
Новичок «Спартак» Александр Кокорин рассказал, как пообщался с главным тренером клуба Доменико Тедеско.
Metaratings 07:10
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Известия 08:41
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом
Первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что в отношениях с Россией Александр Лукашенко стал вести себя, как нахлебник и паразит.
Общественная служба новостей 08:59
Футбол
Уволенный тренер «Химок» Юран готовит иск в УЕФА
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран продолжает негодовать по поводу своей отставки в подмосковном клубе.
Вести.Ru 08:38
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Религия
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
РИА Новости 08:37
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Автоспорт
Квят не встал на колено перед началом Гран-при Великобритании
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят не встал на колено перед началом Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:31
Футбол
Арустамян: 3 августа Урунов пройдет медосмотр в «Спартаке»
Журналист Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале о том, что хавбек "Уфы" Остон Урунов 3 августа пройдет медосмотр в московском "Спартаке".
Газета.Ru 09:23
Армия и оружие
Украина отказалась создавать превосходящий «Армату» танк
Украина отказалась создавать превосходящий «Армату» танк, проект которого проходил под названием «Тирекс».
Ferra 09:09
Армия и оружие
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
РИА Новости вчера в 13:57
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Экономика
Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики
Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК вчера в 21:51
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором продемонстрировал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
Экономика сегодня 03:35
Путешествия
В Турции гостям отелей запретили самим накладывать еду на «шведских столах»
Известия 08:58
Политика
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Эксперт считает, что подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства.
Lenta.ru 06:33
Общество
5427 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
5427 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:30
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности
Елизавета сама понимает, что в юности ее внешность и манеры одеваться были, скажем так, на любителя.
Paparazzi.ru 08:18
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28