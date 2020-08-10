В России упростили получение пособий на детей и инвалидов
Смотрите также
Люди в Минске выходят на улицы — с итогами выборов перегнули палку
Суд лишил Варвару Караулову медового месяца
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
В Нижнем Тагиле мальчик повторил трюк из TikTok и попал в больницу
Суббренд Hyundai анонсировал выпуск трех электрокаров
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Су-27 ВКС России перехватили американские самолеты над Черным морем
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Программа кешбэка за туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Дело российского «Доктора Франкенштейна» прекратили
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
Модернизированный вертолет «Аллигатор» совершил первый полет
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
У 62-летнего певца Валерия Сюткина родился сын
Дуэйн Джонсон представил первый тизер «Черного Адама»
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Считавшийся погибшим участник протеста в Минске выжил
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Минздрав РФ попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса
В России по решению правительства упрощена процедура получения пособий на детей и людей с инвалидностью. Для этого создан специальный банк данных опекунов, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
Подробнее о событии