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Lenta.ru
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

В России по решению правительства упрощена процедура получения пособий на детей и людей с инвалидностью. Для этого создан специальный банк данных опекунов, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ru05:08
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
2,2K

Le Monde (Франция): в Белоруссии люди выступают против Лукашенко, который уже объявлен победителем выборов (Le Monde)

Всего через несколько часов после закрытия избирательных участков, которые сулили шестую победу бывшему председателю колхоза, десятки тысяч человек вышли на улицы не только Минска, но и двух десятков других белорусских городов.
ИноСМИ08:15

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газета06:39

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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