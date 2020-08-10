Le Monde (Франция): в Белоруссии люди выступают против Лукашенко, который уже объявлен победителем выборов (Le Monde)

Всего через несколько часов после закрытия избирательных участков, которые сулили шестую победу бывшему председателю колхоза, десятки тысяч человек вышли на улицы не только Минска, но и двух десятков других белорусских городов.