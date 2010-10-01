Политика
News.ruМишустин усиливает экономический блок
После объявления предложений нового состава правительства Михаила Мишустина, озвученного 21 января вечером, и последовавшего сразу утверждения кандидатур стало понятно, что государство начнёт менять экономическую политику.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Хоккей
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Экономика
США назвали две новые страны для торговой войны
Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Здоровье
На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.
Футбол
«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Брэд Питт рассказал журналистам об экстравагантном прозвище, которое ему дал Леонардо Ди Каприо.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Футбол
Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Хоккей
Овечкин не вошел в топ-5 лучших хоккеистов НХЛ по мнению игроков
За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Здоровье
Минздрав назвал китайский вирус биологической угрозой для россиян
Замглавы министерства здравоохранения Сергей Краевой назвал короновирус, зафиксированный в Китае, биологической угрозой для россиян.
Политика
Протесты против нового правительства проходят в Ливане
Акции протеста против нового правительства проходят на улицах городов Ливана, сообщает РИА "Новости".
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Гаджеты
Qualcomm представила чипсеты Snapdragon 720G, 662 и 460
Компания Qualcomm представила три новые SoC для будущих бюджетных смартфонов – Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460.
Политика
В швейцарском Давосе открывается Международный экономический форум
Традиционно на площадке швейцарского делового форума работает «Русский дом».
Кино
Кирилл Серебренников завершил съемки фильма «Петровы в гриппе»
Сценарий фильма написал Кирилл Серебренников.
Происшествия
Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе
Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
Экономика
Депутат прокомментировал рост банкротств российских застройщиков
Банкротство проблемных российских застройщиков не несет угрозы рынку жилищного строительства, а является способом восстановить права обманутых дольщиков, заявил РИА Недвижимость депутат Госдумы, руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
Общество
Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака
Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
Общество
Экс-глава Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы
По решению суда средней ступени города Тяньцзинь экс-глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был приговорен к 13,5 годам тюремного заключения, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Врачи подозревают лихорадку денге у президента Парагвая
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесу мог заразиться лихорадкой денге на фоне вспышки заболевания в стране, заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маззолени.
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.