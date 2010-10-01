Политика

News.ruNews.ruМишустин усиливает экономический блок

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После объявления предложений нового состава правительства Михаила Мишустина, озвученного 21 января вечером, и последовавшего сразу утверждения кандидатур стало понятно, что государство начнёт менять экономическую политику.
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Мишустин усиливает экономический блок

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