Политика

News.ruNews.ruМишустин усиливает экономический блок

После объявления предложений нового состава правительства Михаила Мишустина, озвученного 21 января вечером, и последовавшего сразу утверждения кандидатур стало понятно, что государство начнёт менять экономическую политику.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомости13:09

Мишустин усиливает экономический блок

News.ru13:06

Мишустин на первом заседании поручил кабмину заняться поправками в бюджет для исполнения послания Путина

Эхо Москвы16:01

Политолог рассказал, чего ждать от нового главы Минкономразвития Решетникова

Телеканал 360°17:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:43, Ашберн
Политика

Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Накануне.Ru 04:35
Футбол

FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении

Федерация футбола Англии (FA) обвинила игроков "Манчестер Юнайтед" в неспортивном поведении в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 07:40
Политика

В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
РБК 19:14
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Политика

В России сформировано новое правительство

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
REGNUM 13:26
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
РИА Новости вчера в 21:18
Фигурное катание

В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
REGNUM 18:00
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Ведущий онколог клиники «24/7» Вадим Гутник в эфире НСН раскритиковал заявления немецких ученых о причинах возникновения онкологических заболеваний.
Национальная служба новостей 11:29
Гаджеты

Вышло финальное обновление ОС Windows 7

Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
RuNews24.ru вчера в 07:13
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Общество

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Российская газета вчера в 19:00
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro 19:02
Происшествия

Адвокаты потребовали рассекретить дело Рамиля Шамсутдинова

Как пишет «Чита.ру», ранее юристам Шамсутдинова запретили разглашать любые сведения, связанные с расследованием уголовного дела.
Говорит Москва 11:14
Игры

Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

REGNUM 11:05
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Политика

Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности поддержать итоги международной конференции по Ливии, которая прошла накануне в Берлине.
РБК 20:35
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета 18:04
Политика

США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ

Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Известия 17:30
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Мишустин назвал состав нового кабинета министров России

Главная задача, которая поставлена перед новым составом кабинета министров, - рост экономики РФ.
Военное обозрение 13:34
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»

Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
StarHit.ru 14:00
Музыка

Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

РБК вчера в 15:21
Политика

СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
РБК 18:50
Хоккей

Тарасенко вернулся к тренировкам на льду

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вернулся к тренировкам на льду после травмы плеча.
Sportbox.RU 15:57
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Интернет-пользователи из ряда стран мира, включая Россию, отмечают проблемы в работе сервиса микроблогинга Twitter.
Вечерняя Москва 19:56
Авто

Компания Geely покажет седан на платформе Volvo

Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
CarsWeek.ru 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное