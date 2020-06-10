Экономика

ТАССТАССМишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.
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Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Вести.Ru08:25

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РЕН ТВ07:50

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РИА Новости08:02

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

ТАСС07:58

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

RT на русском07:55

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Газета.Ru08:04

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Известия07:43
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