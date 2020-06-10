Экономика
ТАССМишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.
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Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
Происшествия
В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей
Уточняется, что злоумышленники сначала въехали на автомобиле в группу людей, а затем вышли из машины и начали их избивать.
RT на русском 12:33
Политика
Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Финансы
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Общество
В США протестующие снесли памятник Колумбу
По информации журналистов, вечером 9 июня в городском парке Берд Парк собрались около тысячи участников протестной акции, которая начиналась мирно.
REGNUM 04:23
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Космос
Экипаж Crew Dragon вернется на Землю в августе
Аргументы и Факты 11:55
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Космос
В США развернут систему гиперзвуковой противоракетной обороны
Американцы планируют развернуть систему гиперзвуковой противоракетной обороны.
Evo-rus.com 09:10
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В Новой Москве обвалился автомобильный мост
По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
Единоборства
Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев
Советский спорт 11:47
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату.
Российская газета 12:39
Общество
В Китае решили не использовать панголинов в традиционной медицине
В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.
Взгляд.ру 11:05
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Шоу-бизнес
Тимати и Джиган выпустили совместный клип и спели про Егора Крида
Своё обещание артисты сдержали - сегодня вышел новый клип с участием музыкантов. Тимати выпустил видео на композицию под названием «Хавчик».
Bimru.ru 10:26
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снять первыми
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что улучшение эпидемической обстановки в городе позволяет ставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда действующих из-за COVID-19 ограничений.
DP.RU 04:53