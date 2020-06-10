Экономика
ТАССМишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия
Петербуржцы вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски
В среду, 10 июня, к петербуржцу без маски, который совершал покупки в магазине на Васильевском острове, вызвали сотрудников Росгвардии.
АБН 09:39
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Общество
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Общество
Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС
Российская газета 09:42
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Наука
Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин
Как объяснили эксперты, выбор мужской клетки происходит после секса и женские клетки могут отдать предпочтение определенным сперматозоидам.
МедиаПоток 09:59
Здоровье
В каких домах Тульской области нашли Covid-19: обновленная карта
Напомним, всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом подхватили 4 734 человека, 2441 пациента успешно прошли лечение, 49 скончались от Covid-19.
Тульская пресса 08 июня в 06:28
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
Общество
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.
Коммерсантъ 09:10
Кино
Брюс Уэйн, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фан-арте к «Бэтмену» Мэтта Ривза
В интернете появился новый эффектный фан-арт предстоящего фильма про Бэтмена.
Киноафиша России 09:44
Общество
Сотни россиян в апреле выехали за рубеж при закрытых границах
В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года, сотни россиян, несмотря на закрытие границ и введение режима самоизоляции, выехали за рубеж.
АБН 02:46
Здоровье
Назван период максимальной заразности коронавируса
По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
Наука
У коронавируса выделили шесть отдельных линий
Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей.
ТАСС Наука вчера в 06:16
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Что происходит 09:17