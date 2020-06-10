Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

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