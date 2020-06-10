Экономика

ТАССТАССМишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.
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Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

ТАСС07:58

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Газета.Ru08:04

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РИА Новости08:02

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Вести.Ru08:25

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

RT на русском07:55

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РЕН ТВ07:50

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Известия07:43
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ТАСС 05:57
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В среду, 10 июня, к петербуржцу без маски, который совершал покупки в магазине на Васильевском острове, вызвали сотрудников Росгвардии.
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Происшествия

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Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
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Общество

В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
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Экономика

С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств

С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
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Общество

Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

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Происшествия

На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС

Российская газета 09:42
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Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин

Как объяснили эксперты, выбор мужской клетки происходит после секса и женские клетки могут отдать предпочтение определенным сперматозоидам.
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Здоровье

В каких домах Тульской области нашли Covid-19: обновленная карта

Напомним, всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом подхватили 4 734 человека, 2441 пациента успешно прошли лечение, 49 скончались от Covid-19.
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Происшествия

Суд прекратил производство по УДО Глущенко за убийство Старовойтовой

Известия 10:20
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Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

РИА Новости 03:20
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Общество

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.
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Сотни россиян в апреле выехали за рубеж при закрытых границах

В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года, сотни россиян, несмотря на закрытие границ и введение режима самоизоляции, выехали за рубеж.
АБН 02:46
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Здоровье

Назван период максимальной заразности коронавируса

По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
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Наука

У коронавируса выделили шесть отдельных линий

Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей.
ТАСС Наука вчера в 06:16
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

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Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

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