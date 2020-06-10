Экономика
ТАССМишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.
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Здоровье
Напряженная обстановка по коронавирусу сохраняется в Миассе
Как отметил губернатор, обстановка по коронавирусу на Южном Урале по-прежнему напряженная, но есть потенциал улучшения ситуации.
Миасский рабочий 03:44
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Политика
В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы
Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Авто
Парковку разбитых суперкаров нашли в Дубае
Автор канала рассказала, что обнаружила огромную площадку, на которой базируются разбитые суперкары.
ГЛАС.RU 08:35
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество
Суд в Лондоне отклонил требование экс-главы ВЭБа посадить Дерипаску
Высокий суд Лондона отклонил ходатайство бывшего главы ВЭБа Владимира Чернухина, который предлагал отправить в тюрьму Олега Дерипаску за неуважение к суду.
РБК 08:18
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Армия и оружие
По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов.
Piter.tv 06:33
Кино
Как выглядят представители новых рас в продолжении «Ведьмака»
Российская газета 09:20
Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
Lenta.ru 07:37
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко
Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
Salt Mag 08 июня в 07:35
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:24
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведших к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:52
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Космос
«Сердце» черной дыры до сих пор продолжает биться
AstroNews.ru 09:19
Транспорт
ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь
ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском вчера в 17:52
Футбол
Деспотович может перейти в российский клуб, это не «Ростов» и не ЦСКА
Представитель бывшего нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича Юрий Горбенко дал комментарий по поводу будущего футболиста.
Евро-футбол.ру 08:57
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима в России
Напомним, что в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев отменил режим самоизоляции для граждан моложе 65 лет, а также позволил открыться магазинам с отдельным входом и площадью не более 400 кв. м.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:53
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Игры
Обзор Disintegration. Жизнь моя жестянка
Бестолковый трансгуманизм События Disintegration разворачиваются в будущем, где человечество преодолело ограничения своих мясных оболочек и начало переселяться в тела человекоподобных роботов.
Игромания.ру 09:00