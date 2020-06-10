Экономика
ТАССМишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Армия и оружие
По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов.
Piter.tv 06:33
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Общество
Собянин: Эпидемия пошла на убыль
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
Армия и оружие
NI встревожили новые С-400 Балтфлота
Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Российская газета 04:02
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Политика
Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию
Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.
REGNUM 07:08
Армия и оружие
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Энергетика
Мировой спрос на газ в 2020 году ждет сильнейшее падение в истории
По данным доклада Международного энергетического агентства (МЭА) мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд кубометров.
АБН 08:40
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
ТАСС 08:37
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Здоровье
Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж
Липецк, 10 июня 2020, 15:39 — REGNUM В Липецкой области наблюдается тенденция по снижению количества носителей коронавируса, коэффициент распространения инфекции с 3 июня держится на уровне 0,95.
REGNUM 08:39
Кино
HBO Max удалила фильм «Унесённые ветром» из-за расовых тем
На фоне протестов в США, начавшихся после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда, стриминговая платформа HBO Max убрала из перечня доступных картин "Унесённые ветром" из-за "расовых тем".
Life.ru 01:43
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Политика
Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области
Законодательное собрание на 31-й сессии 10 июня назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области, приняв соответствующее постановление.
Иркутск Сегодня вчера в 23:14
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Происшествия
Адвокаты стрелка Шамсутдинова обратились за помощью к Путину
Адвокат тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на «противоправное бездействие сотрудников второго отдела ВСО ВСУ СК РФ и Военной прокуратуры Восточного военного округа».
URA.Ru 07:41
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Происшествия
Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре
РИА Новости 05:43
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета 03:07
Хоккей
Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»
«Харт Мемориал Трофи» — ежегодная награда в НХЛ, которая вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.
Спорт-Экспресс 07:44
Общество
В Москве откроется ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
Мослента 06:35