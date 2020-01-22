Экономика
REGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины россиян
Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины жителей страны.
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open
Политика
Путин обратил внимание на разницу зарплат врачей и их руководителей
Структуру зарплат в медучреждениях необходимо сделать справедливой, начальство не должно получать в 3-5 раз больше рядовых сотрудников, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Происшествия
Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости организации комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Экономика
Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Происшествия
В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка
Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Энергетика
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
Кино
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Политика
Сформирован новый состав Правительства РФ
Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Происшествия
В УФСИНе прокомментировали смерть 17-летнего подростка в уфимском СИЗО
Смерть 17-летнего Романа К. в СИЗо-1 прокомментировали в УФСИНе по РБ.
Футбол
Эриксен попросил «Тоттенхэм» о трансфере в «Интер»
Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в переговорах с руководством клуба заявил о желании перейти в «Интер» до конца нынешнего трансферного окна.
Музыка
Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»
Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
Общество
Назван доход членов нового правительства
В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Общество
Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов
Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн авто по всему миру
Общество
Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах
Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Фигурное катание
В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.
Интернет
В WhatsApp появилась тёмная тема
К выбору пользователя появится тёмная и светлая тема, а также режим экономии заряда.