Экономика

REGNUMREGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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Мишустин принял стратегию развития электронной промышленности

Телеканал 360°04:12

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года

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Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

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