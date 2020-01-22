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Музыка Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020» Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.

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