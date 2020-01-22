Экономика
REGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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Армия и оружие
Эксперты объяснили, чем обернется новое громкое убийство на Донбассе
На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Футбол
«Бавария» объявила об аренде защитника «Реала» Одриосолы
Защитник «Реала» Альваро Одриосола перешёл в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона.
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
Общество
Американская компания хочет вскрыть «Титаник» для поиска передатчика
По официальной версии, представители американской компании хотят найти на корабле передатчик, с которого подавали сигнал бедствия во время кораблекрушения.
Политика
Госсекретарь США посетит Минск 1 февраля
"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Футбол
В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными
В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Политика
Путин призвал не растягивать время при реализации послания
Президент России Владимир Путин заявил, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, оно не должно быть "резиновым".
Политика
Путин назначил Чайку полпредом в СКФО
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser 200 приехал к дилерам
Известно, что длина внедорожника 5 089 мм, а размер колесной базы составляет 2 950 мм. Это даже больше чем у Land Cruiser 200.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Шоу-бизнес
Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Футбол
«Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича
Общество
Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву на 100 миллионов
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о должности зампреда Совбеза
Государственная Дума 20 января приоритетно рассмотрит президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж
По данным СМИ, Памела Андерсон вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса.