Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Авто Mitsubishi оставит дизельный Pajero Sport в России Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке останется как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, сообщает «Автостат» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Осаму Ивабу.

Здоровье Власти Китая предупредили о возможной мутации нового коронавируса Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь во время брифинга в Пекине заявил, что существует опасность того, что коронавирус нового типа может мутировать и начать распространяться не только воздушно-капельным путём, сообщает Интерфакс .

Общество Браудер рассказал об охотившихся за ним в Швейцарии российских шпионах Швейцарская пресса сообщила о задержании двух шпионов из России, которые якобы готовили покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе, находясь там под видом сантехников «Русского дома».

Происшествия В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.

Энергетика Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.

Происшествия Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Политика Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может ввести пошлины на импорт автомобильной продукции из стран ЕС, если Брюссель не заключит с Вашингтоном новое соглашение в сфере торговли.

Политика Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.

Политика Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран» Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.