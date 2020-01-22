Экономика

REGNUMREGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Мишустин принял стратегию развития электронной промышленности

Телеканал 360°04:12

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года

ТАСС02:16

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

REGNUM01:29

Объём экспорта электронной продукции РФ должен достичь $12 млрд к 2030 году

News.ru02:05

Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Российская газета02:03

Правительство намерено увеличить экспорт электронной продукции к 2030 году

Коммерсантъ02:16

Утверждена Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

Глас Народа01:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 08:53, Ашберн
Общество

Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому

Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
Lenta.ru 06:45
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

РИА Новости 08:35
Авто

Mitsubishi оставит дизельный Pajero Sport в России

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке останется как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, сообщает «Автостат» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Осаму Ивабу.
Коммерсантъ 02:46
Здоровье

Власти Китая предупредили о возможной мутации нового коронавируса

Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь во время брифинга в Пекине заявил, что существует опасность того, что коронавирус нового типа может мутировать и начать распространяться не только воздушно-капельным путём, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 06:17
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
REGNUM вчера в 12:19
Кино

Россиян оставят без голливудских фильмов на майские праздники

«Ведомости» сообщили, что на майских праздниках в 2020 году в кинотеатрах практически не будут показывать иностранного кино.
Культуромания 07:24
Общество

Браудер рассказал об охотившихся за ним в Швейцарии российских шпионах

Швейцарская пресса сообщила о задержании двух шпионов из России, которые якобы готовили покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе, находясь там под видом сантехников «Русского дома».
Наша версия 07:20
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в пермском хостеле

Задержан первый подозреваемый по уголовному делу о оказании некачественных услуг, которое привело к гибели людей.
ФедералПресс 04:34
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Энергетика

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
РБК 06:55
Происшествия

Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
BFM.ru 07:19
Гаджеты

Мини-ПК Chuwi Herobox можно использовать в качестве домашнего кинотеатра благодаря поддержке 4K-видео

Помимо применения Chuwi Herobox в качестве настольного компьютера или NAS-сервера, новинку можно использовать как полнофункциональный домашний аудио и видеоцентр (Home Theatre Personal Computer, HTPC).
3DNews 08:35
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
Аргументы и Факты вчера в 15:51
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Киберспорт

DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift

Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Inc-news.ru 19 января в 13:19
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Политика

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может ввести пошлины на импорт автомобильной продукции из стран ЕС, если Брюссель не заключит с Вашингтоном новое соглашение в сфере торговли.
RT на русском 05:36
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал вчера в 04:00
Политика

Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Интерфакс 07:50
Общество

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Ведомости вчера в 16:10
Политика

Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Коммерсантъ 08:08
Культура

Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс

Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 07:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное