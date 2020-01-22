Экономика
REGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Кино
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в «Матрице 4»
Общество
Бывший вице-премьер Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Предложение стать руководителем «Почты России» поступило экс-вице-премьеру правительства РФ по траспорту и связи Максиму Акимову, 22 января сообщает РБК.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Футбол
Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»
Армия и оружие
Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке
Происшествия
В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
В СК России заявили о задержании сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева в связи со случившимся в мини-отеле «Карамель» прорывом трубы, в результате которого погибли пять человек.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Общество
ФСБ рассекретила документы об Освенциме
Энергетика
Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире
Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Министром экономического развития РФ назначен Максим Решетников
Новым министром экономического развития России стал бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, назначенный 21 января на этот пост указом президента РФ Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Политика
Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении
Футбол
Сарри нацелился на Кубок Италии: прогноз на матч «Ювентус» — «Рома»
Ювентус брал Кубок Италии 4 года подряд, лишь в прошлом сезоне он остановился в финала, проиграв Аталанте .
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.