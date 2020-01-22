Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Политика Госдума обсудит законопроект о должности зампреда Совбеза Сегодня, 21 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении должности заместителя главы Совета безопасности, сообщает ИА REGNUM.

Происшествия Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.

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Политика Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.

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Общество Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.

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Транспорт Финляндия хочет запустить скоростной поезд Москва–Хельсинки Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.