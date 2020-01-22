Экономика
REGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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Политика
Госдума обсудит законопроект о должности зампреда Совбеза
Сегодня, 21 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении должности заместителя главы Совета безопасности, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
В зоне риска в Красноярском крае находятся 32 строящихся дома
Опасения вызывают 32 дома в Красноярском крае.
Происшествия
Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье
При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом
Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.
Политика
Новым министром экономического развития назначен Максим Решетников
Министром экономического развития России назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников.
Авто
Автодилеры в РФ не спешат ставить на учет автомобили клиентов
Автодилеры в РФ, получив с 1 января право регистрировать проданные клиентам машины, не спешат им воспользоваться – нет отлаженного механизма взаимодействия с ГИБДД, говорят опрошенные РИА Новости автодилеры.
Происшествия
В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, муж и жена делали ремонт в своей квартире в Коломне самостоятельно.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Политика
Путин предложил Игоря Краснова на пост генпрокурора России
Зампредседателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов предложен на пост генерального прокурора России.
Общество
Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Гаджеты
СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Энергетика
Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» сообщил, что незначительная партия нефти была приобретена у Норвегии и будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Транспорт
Финляндия хочет запустить скоростной поезд Москва–Хельсинки
Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Армия и оружие
В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Общество
Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко может возглавить инвестиционную госкомпанию «Дом.рф», сообщает «РБК».
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Общество
Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии
Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.