Экономика

REGNUMREGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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Объём экспорта электронной продукции РФ должен достичь $12 млрд к 2030 году

News.ru02:05

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года

ТАСС02:16

Правительство намерено увеличить экспорт электронной продукции к 2030 году

Коммерсантъ02:16

Мишустин принял стратегию развития электронной промышленности

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Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Российская газета02:03

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

REGNUM01:29

Утверждена Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

Глас Народа01:24
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Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.
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Автодилеры в РФ, получив с 1 января право регистрировать проданные клиентам машины, не спешат им воспользоваться – нет отлаженного механизма взаимодействия с ГИБДД, говорят опрошенные РИА Новости автодилеры.
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В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, муж и жена делали ремонт в своей квартире в Коломне самостоятельно.
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Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении с Первого канала

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Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
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Политика

Путин предложил Игоря Краснова на пост генпрокурора России

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Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM 04:53
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СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
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Житель Подмосковья обнаружил в мусорном баке расчлененный труп мужчины

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Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
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Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
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Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
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Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

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Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» сообщил, что незначительная партия нефти была приобретена у Норвегии и будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
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Новый министр спорта был осужден за передачу земель

Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
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Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
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За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Армия и оружие

В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
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Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко может возглавить инвестиционную госкомпанию «Дом.рф», сообщает «РБК».
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии

Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
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