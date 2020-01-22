Экономика
REGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам
Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.
Общество
Более половины россиян гарантией успеха назвали связи и везение
Более половины жителей России — 52% — считают, что к успеху приводит не упорный труд, а везение и наличие связей.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Общество
Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Политика
Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Юрия Чайку за почти 14 лет службы на посту Генпрокурора и пожелала ему успехов на новой ответственной должности - полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Политика
Объявлен новый состав правительства РФ
Назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Культура
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Фигурное катание
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
Армия и оружие
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Политика
Владимир Путин прибыл на совещание в Липецкую область
Президент России Владимир Путин 22 января прибыл в Липецкую область, сообщил ТАСС.
Политика
РБК: Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова займет должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала очаровательные фото трехлетнего сына
Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак растит сына Платона от популярного актера и режиссера Максима Виторгана.
Армия и оружие
В Иране убили командира народного ополчения
В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
Культура
Ольга Любимова стала новым министром культуры России
Происшествия
В московском аквапарке мальчика засосало в трубу бассейна
В Москве девятилетнего мальчика засосало в трубу в аквапарке.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Происшествия
Выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала признали законным
Московская полиция не обнаружила нарушений в выезде певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала, сообщает Telegram-канал Mash.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России на 2020 год
В 2020 году компания Mitsubishi начнет продажи обновленного компактного кроссовера ASX.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
В конце статьи Тед Ролл приходит к выводу, что США "немало потрудились", чтобы разрушить СССР.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.