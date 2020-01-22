Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Общество Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.

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Политика Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Юрия Чайку за почти 14 лет службы на посту Генпрокурора и пожелала ему успехов на новой ответственной должности - полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Культура Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.

Политика РБК: Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова займет должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

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Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.