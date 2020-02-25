Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruМишустин утвердил амбициозную программу развития Курганской области

В ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в Курган была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития региона на 2020 – 2024 годы.
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