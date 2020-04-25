Экономика
РИА НовостиМишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
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Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков
Бел.Ру24 апреля в 03:14
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Происшествия
Главврач госпиталя в Красноярске выпала из окна
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Армия и оружие
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
RT на русском 01:44
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками
Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море.
ТАСС вчера в 16:15
Здоровье
В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом
В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
РИА Новости 03:47
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
В украинском СИЗО произошёл бунт из-за коронавируса
Черновцы, Украина, 25 апреля 2020, 13:09 — REGNUM В следственном изоляторе (СИЗО) Черновцов заключённые устроили бунт из-за больного COVID-19, сообщил 15 апреля ресурс «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 06:09
Футбол
Форвард «Эвертона» нарушил карантин, устроив дома вечеринку
Напомним, что 20-летний форвард опубликовал в социальных сетях несколько, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.
Советский спорт 03:03
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Здоровье
В Златоусте число заразившихся коронавирусом выросло до 137
Златоуст, Челябинская область, 26 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В Златоусте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 37 человек.
REGNUM 03:44
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com вчера в 07:15
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Хоккей
Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян
Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.
Спорт-Экспресс 03:06
Общество
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова.
Lenta.ru 02:51
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Авто
Появились изображения семиместного Kia Seltos
Вслед за семиместной Hyundai Creta, которую, как сообщали «Автоновости дня», активно тестируют на дорогах Южной Кореи, аналогичную версию мог бы получить и конкурирующий с ней KIA Seltos.
Автоновости дня вчера в 08:50
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
Происшествия
58 новых пациентов с коронавирусом выявлено в Новосибирской области
По данным оперативного штаба 26 апреля в регионе выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Atas.info 01:42
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
Депутат Госдумы Новиков заболел коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.
Daily Storm вчера в 12:20
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Общество
Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию
Rostov gazeta вчера в 12:54
Наука
Летучих мышей заражали коронавирусы несколько миллионов лет назад
Evo-rus.com 23 апреля в 07:40
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Известия вчера в 03:20
Общество
За сутки в Кузбассе выявлено четыре новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе выявлено четыре новых случая коронавируса.
Газета Кемерова 00:16