Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.

Здоровье В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 859

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 201

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 870

Общество В ГД предложили упростить оформление субсидий на оплату коммуналки Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская направила премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину предложение упростить порядок оформления субсидий для граждан на оплату коммунальных услуг, чтобы таким образом усилить адресную поддержку россиян и сохранить доходы компаний в сфере ЖКХ.

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Кино Paramount снимет сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте» Прошлогодняя экранизация трилогии ужасов Элвина Шварца «Страшные истории для рассказа в темноте» обзаведется сиквелом.