Экономика
РИА НовостиМишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса
Комсомольская правда04:08
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Здоровье
В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор
Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.
Вести.Ru 04:17
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Общество
В России предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
До 12 мая необходимо продлить ограничения, которые ввели в России из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести Татарстан 03:06
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Общество
В ГД предложили упростить оформление субсидий на оплату коммуналки
Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская направила премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину предложение упростить порядок оформления субсидий для граждан на оплату коммунальных услуг, чтобы таким образом усилить адресную поддержку россиян и сохранить доходы компаний в сфере ЖКХ.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В Хакасии нарушивший самоизоляцию мужчина заразил более 30 человек
В столице Хакасии городе Абакане более 30 человек заразились коронавирусной инфекцией в одной из городских больниц из-за мужчины, нарушившего режим самоизоляции.
ТК Звезда 00:24
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Энергетика
США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.
Forbes 03:16
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
Происшествия
Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил уникальный экран
Китайский IT-гигант Xiaomi заявил, что в новом Mi 10 Youth Edition установлен экран Samsung AMOLED с матрицей Pentile и минимальным вырезом под фронтальную камеру.
Live24 05:11
Происшествия
В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Экономика
MarketWatch (США): Россия больше всех теряет от обвала цен на нефть, и это — повод для беспокойства (MarketWatch)
Русские пустили в ход теории заговора, согласно которым США и Саудовская Аравия действуют вместе, сговорившись нанести сокрушительный удар по российской экономике, подорвав ее низкими ценами на энергоносители и сокращением рынков, но это предполагает, что любой заговор должен был бы снизить цены.
ИноСМИ 02:41
Общество
В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
Армия и оружие
Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб
Политика Сегодня 23 апреля в 00:29
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Космос
Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника
ИА Красная Весна 03:22
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Политика
Медведчук отметил рост симпатий украинцев к России
54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России, это доказывает необходимость сотрудничества между странами, считает председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
ФАН вчера в 16:57
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Кино
Paramount снимет сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте»
Прошлогодняя экранизация трилогии ужасов Элвина Шварца «Страшные истории для рассказа в темноте» обзаведется сиквелом.
Киноафиша России вчера в 09:20
Здоровье
Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса
Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52