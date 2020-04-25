Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

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