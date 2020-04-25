Экономика
РИА НовостиМишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
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Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков
Бел.Ру24 апреля в 03:14
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Политика
МИД Чехии готов вести переговоры с Россией о передаче памятника Коневу
МИД Чехии намерен выполнять обязательства, вытекающие из договора республики с РФ от 1993 года, и готов вести переговоры о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на территорию РФ, заявил в понедельник глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью пражской газете Hospodářské noviny.
РИА Новости 08:08
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Политика
В Кремле прокомментировали сроки снятия режима самоизоляции в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции.
RT на русском 05:44
Экономика
Саратовские предприниматели взяли 21 кредит на выдачу зарплат
Помощник управляющего отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Руслан Шайхутдинов рассказал о программе выдачи займов на выплату зарплат.
Регион 64 06:37
Общество
В Саратовской области покончил с собой пациент с коронавирусом
В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
FreeNews-Volga 05:38
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Общество
В Севастополе подтвердились пять новых случаев коронавируса
Врио Губернатора Михаил Развожаев сообщает, что в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев коронавируса.
Вести Севастополя 07:42
Политика
Песков ответил на слухи о скрывающемся от коронавируса Путине
Песков отметил, что у Путина в резиденции Ново-Огарево имеются все виды связи, именно оттуда он проводит рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций.
Lenta.ru 02:53
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru 25 апреля в 20:38
Технологии
У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
В нескольких случаях пациенты с COVID-19 могут страдать синдромом Гийена-Барре — неврологическим заболеванием, при котором иммунная система реагирует на инфекцию, но ошибочно атакует нервные клетки.
Машины и Механизмы 03:54
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Общество
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
С предложением закрепить в статье нового КоАП презумпцию невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности, выступил Минюст.
Российская газета 07:48
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Здоровье
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Врач Евгений Комаровский рассказал о смертельно опасных местах во время пандемии COVID-19.
Aobe.ru вчера в 14:56
Армия и оружие
Минобороны Литвы: Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО
Министерство обороны Литвы сообщило о полученной им ложной информации о выводе из этой прибалтийской республики войск НАТО, пишет BNS.
Евразия Daily 25 апреля в 09:18
Общество
Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского
Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
News.ru 01:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
Live24 01:53
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе
После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45