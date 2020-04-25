Экономика
РИА НовостиМишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
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Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков
Бел.Ру24 апреля в 03:14
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Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета вчера в 05:12
Политика
Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»
Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами.
Газета.Ru 08:57
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Происшествия
Резкую вспышку коронавируса в Петрозаводске изучат правоохранители
Роспотребнадзор направит в правоохранительные органы материалы, связанные с резким ростом количества заболевших коронавирусом в Петрозаводске.
Петрозаводск говорит 08:47
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Москва» впечатлил аналитиков Sohu
«Москва» станет настоящим подарком к предстоящему Дню Победы, пишут китайские аналитики.
ПолитРоссия 09:00
Общество
Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского самолёта, который должен был забрать граждан России с острова.
RT на русском 06:16
Общество
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до лета
Севастополь, 27 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до конца мая.
REGNUM 09:50
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Во время нового исследования немецкие вирусологи пришли к выводу, что люди, переболевшие какой-либо из форм коронавируса ранее, имеют больше шансов не заразиться COVID-19.
МедиаПоток 25 апреля в 03:50
Гаджеты
Apple отложила массовое производство новых iPhone
«По словам знакомых с ситуацией источников, Apple Inc отложит массовое производство своих флагманских iPhone примерно на месяц, так как пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, являющейся центром цепочки поставок бытовой электроники», — говорится в материале.
Компания 08:34
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Общество
Министерство просвещения может снова перенести срок сдачи ЕГЭ
Единый госэкзамен в этом году пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».
Коммерсантъ вчера в 20:20
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
Авто
Электрический кроссовер BMW iX3 показали на официальных фотографиях
В Сети появились фотографии товарной версии электрического кроссовера BMW iX3. Публичный дебют новинки запланирован на 2020 год.
Motor 09:38
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Футбол
Сезон в РПЛ может возобновиться с 21 или 28 июня
Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть возобновлён с 21 или 28 июня. Об этом 27 апреля было заявлено на заседании клубов РПЛ.
REGNUM 08:45
Наука
Ученые выяснили детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Не редкостью среди индейских цивилизаций были церемонии кровавых жертвоприношений богам. Особенно этим славились цивилизации ацтеков и майя.
ToDay News Ufa 07:24