Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
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Песня 99-летнего ветерана, закрытие вестибюлей метро. Главное о коронавирусе за 25 апреля

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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
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Армия и оружие

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Газета.Ru 01:17
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Политика

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Политика

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Наука

Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Во время нового исследования немецкие вирусологи пришли к выводу, что люди, переболевшие какой-либо из форм коронавируса ранее, имеют больше шансов не заразиться COVID-19.
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Единый госэкзамен в этом году пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».
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Здоровье

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

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Авто

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Сезон в РПЛ может возобновиться с 21 или 28 июня

Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть возобновлён с 21 или 28 июня. Об этом 27 апреля было заявлено на заседании клубов РПЛ.
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