Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

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Энергетика Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала сокращать добычу нефти на этой неделе по условиям сделки ОПЕК+, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

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Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 577

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