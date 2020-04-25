Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) из числа пострадавших отраслей экономики. Об этом говорится на сайте правительства России 25 апреля.

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

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