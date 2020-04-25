Экономика
ИзвестияМишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) из числа пострадавших отраслей экономики. Об этом говорится на сайте правительства России 25 апреля.
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Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков
Бел.Ру24 апреля в 03:14
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Общество
В России проработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом.
REGNUM 01:14
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Общество
Продлить режим самоизоляции на полмесяца предлагает Роспотребнадзор
Пока рано говорить об открытии мест массового скопления людей и отмене режима самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RuNews24.ru 00:29
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии
Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.
РБК вчера в 12:25
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
Испытания «Ольхи-М» прошли в Одесской области
Украинское военное ведомство показало, как на полигоне в Одесской области проходит подготовка к испытанию ракеты "Ольха-М".
Народные новости вчера в 12:31
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 24 апреля в 08:31
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
Религия
Почему Красная горка — самый причудливый русский праздник
Православные христиане отмечают сегодня Неделю апостола Фомы, или Антипасху, на Руси называемую также Красной горкой.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
Нижегородская область ввела строгие ограничения на въезд
Губернатор призвал распространить эту информацию среди жителей других регионов, если они собираются приехать в Нижегородскую область на майские праздники.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 24 апреля в 15:37
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Политика
Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова
Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
Политика
Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником
Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
REGNUM вчера в 23:54
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные денежные доходы россиян в январе — марте сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РИА Новости вчера в 21:44
Общество
В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
РИА Новости 00:38
Общество
Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском вчера в 12:14