Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) из числа пострадавших отраслей экономики. Об этом говорится на сайте правительства России 25 апреля.
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Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

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Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для пострадавших МСП

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Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
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