Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров
Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Представителей отрасли до конца 2021 года освободят от взносов в резервный фонд, а также позволят им тратить средства фонда персональной ответственности.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили
в пресс-службе правительства.
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Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров
Комсомольская правдавчера в 06:06