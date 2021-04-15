Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Представителей отрасли до конца 2021 года освободят от взносов в резервный фонд, а также позволят им тратить средства фонда персональной ответственности.

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С чего всё началось Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости вчера в 06:25