Экономика
RT на русскомМишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства. «В числе основных задач документа — удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы и развитие экспорта», — говорится в пресс-релизе.
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Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Наука
Ученые определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Космос
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 17:35
Общество
Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса
По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
Общество
В России выявлено 8985 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 8985 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 08 июня в 04:09
Политика
В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма
Члены конгресса от Республиканской партии США представили доклад, в котором предложили признать Россию "страной - спонсором терроризма".
Газета.Ru вчера в 16:18
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
Здоровье
Пермский минздрав объяснил вспышку COVID-19 новыми контактами
Сегодня министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова прокомментировала новых больных COVID-19.
ИА Текст (Пермь) 02:07
Происшествия
СК возбудил против главы Норильска дело о халатности
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
РИА Новости вчера в 20:06
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
Общество
Прокуратура Омской области заинтересовалась оптимизацией лабораторий
Ранее в Сети появилась петиция против оптимизации лабораторий. Авторы обращения отметили, что в регионе хотят открыть единую лабораторию.
RuNews24.ru 02:28
Космос
Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры
Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия вчера в 09:08
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета вчера в 12:35
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Джиган, Тимати и Даня Милохин выпустили шуточный клип «Хавчик»
Примечательно, что Джиган, недавно попавший в громкий скандал, которому принадлежат уже знаменитые фразы про петушков, ананас и хавчик, помирился с Тимати и записал с ним новую танцевальную песню.
NewInform 03:37
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Игры
Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков
Игромания.ру вчера в 11:10
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Шоу-бизнес
Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую
Paparazzi.ru вчера в 10:25
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Происшествия
Адвокат Мамаева пожелал Ефремову преодолеть предстоящие испытания
Игорь Бушманов, бывший адвокат полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, обратился к известному актёру Михаилу Ефремову, ставшему участником крупного ДТП в центре Москвы.
RT на русском 03:43
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM вчера в 03:51