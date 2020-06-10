Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства. «В числе основных задач документа — удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы и развитие экспорта», — говорится в пресс-релизе.

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

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